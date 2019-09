Zaev: Severna Makedonija spremna za početak pregovora sa EU

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Premijer Severna Makedonije Zoran Zaev izjavio je u Njujorku da je njegova zemlja spremna da započne pristupne pregovore sa EU bez daljeg odlaganja.

Kako je saopštila Vlada Severne Makedonije, on je to rekao na večeri šefova država i vlada Zapadnog Balkana koju je priredila visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Federika Mogerini u misiji Unije u UN. Zaev je rekao da je period do odluke Evropskog saveta ključan za Severnu Makedoniju i da su "svi napori fokusirani na to da se zadrži pozitivan duh kod svih zemalja članica EU za podršku njegovoj zemlji da otvori pregovore sa Unijom". "Nakon dobijanja