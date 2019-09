U ponedeljak oblačno, do 26 stepeni

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno oblačno, ujutro i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom

U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno oblačno, ujutro i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Najnižatemperatura biće od 5 do 15, a najvišaod 20 do 26 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežnooblačno, posle podne i uvečesa kišom. Najniža temperatura biće oko 15, a najviša oko 24 stepena. Prema