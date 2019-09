Danas oblačno i osetno hladnije, do 20 stepeni

Vesti online pre 3 sata | Vestionline, Tanjug

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni, mestimično sa kisom i lokalnim pljuskovima, koji će na jugu ponegde biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, jutarnja temperatura će se kretati od 13 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će takođe biti osetno hladnije i oblačno, povremeno sa kišom. Posle podne prestanak padavina, a vetar će biti slab do umeren, severnih pravaca. Temperatura bez značajnijeg kolebanja, od 14 do 17 stepeni. U