"Možda sam ja ušao sa plafona, ali ja govorim sutra u UN, a kad ti govoriš, Hašime?"

Njujork -- Srbija je u Ujedinjenim nacijama, a takozvano Kosovo nije, poručio je predsednik Aleksandar Vučić odgovarajući predsedniku kosovskih institucija Hašimu Tačiju.

Vučić je istakao da je važno da Albanci to razumeju kako bi razmislili kakvu budućnost žele. Predsednik Srbije je na ovaj način odgovorio na komentar Hašima Tačija da je on u UN ušao "kroz vrata", a Vučić "sa plafona" i to posredstvom naroda Kosova. "Možda sam ja ušao sa plafona, ne znam kojim putem je on ušao, ali ja govorim sutra u velikoj sali Generalne skupštine UN, a kad ti govoriš, Hašime, kad je tvoj raspored? Pa, nikad. Ulazio na vrata, na plafon, Srbija je