Greta Tunberg: Kako je švedska tinejdžerka postala simbol eko-pokreta

BBC News pre 47 minuta

Počelo je s jednom devojčicom - Gretom Tunberg. Danas milioni ljudi protestuju protiv klimatskih promena.

Prošlo je više od godinu dana otkako je Greta Tunberg započela njen „Školski klimatski štrajk".

Tada je imala 15 godina i izostajala je iz škole da bi protestovala ispred švedskog parlamenta pozivajući svetske lidere da preduzmu konkretnije korake u očuvanju životne sredine.

I dalje poziva te iste lidere, ali na globalnom nivou - govorila je i na Samitu o klimatskim promenama UN u Njujorku.

Rekla je svetskim liderima da da ne rade dovoljno - njen govor preneli su svi svetski mediji. Fotografija Grete dok gleda u Donalda Trampa - poznatog skeptika kada je reč o klimatskim promenama - postala je viralna.

Ali kako je tako brzo od usamljene švedske tinejdžerke postala globalna ikona borbe protiv klimatskih promena?

Petkom za budućnost

@gretathunberg/Instagram

Sve je počelo kada je rešila da se svakog petka, umesto u školu, uputi ka zgradi švedskog parlamenta.

Greta je 20. avgusta 2018. godine okačila fotografiju protesta - sedela je sama držeći transparent protestujući protiv klimatskih promena i zahtevajući od vlasti da reaguje.

Četiri dana ranije je okačila fotografiju sebe u majici sa slikom aviona i natpisom upozorenja - odlučivši da ne leti više avionom kako bi smanjila ugljenični otisak.

Ona je veganka i ubedila je roditelje da prestanu da jedu meso.

Tvrdi da je sa osam godina shvatila da su ljudi sami izazvali klimatske promene i da je šokirana što političari ne raspravljaju o krizi koja može u potpunosti da promeni planetu Zemlju.

Njen protest je zadobio pažnju medija - elokventna mlada devojka koja strastveno govori o temi bliskoj njoj i mnogim mladim ljudima.

Zatim je pozvala i druge mlade ljude širom sveta da urade isto.

Protest je putem društvenih mreža prerastao u pokret pod nazivom Petkom za budućnost.

Dan globalnog protesta

Getty Images

Protestu se za godinu dana pridružilo više miliona učenika širom sveta koje je inspirisao Gretinim aktivizmom.

U petak 20. septembra, odigrao se istorijski dan za klimatski štrajk kada su milioni ljudi - mladi i stari širom Azije, Afrike, Evrope, Severne i Južne Amerike - izašli na ulice.

I ovo nije bila uspešna godina samo za njenu kampanju, već i za nju samu.

Greta je održala nekoliko važnih govora o klimatskim promenama.

U martu je postala jedna od najmlađih ljudi nominovanih za Nobelovu nagradu za mir.

Ranije ove godine, sastala se sa britanskim liderima i takođe je poručila zvaničnicima Evropske unije da zaborave na Bregzit i usredsrede se na klimatske promene.

Prozivanje svetskih lidera

AFP

„Ukrali ste mi snove i detinjstvo vašim praznim rečima", poručila je učesnicima Samita o klimatskim promenama UN u Njujorku.

„Sve ovo je pogrešno. Ne bi trebalo da budem ovde. Trebalo bi da sam u školi, na drugoj strani okeana, a ipak, vi tražite nadu od nas mladih ljudi. Kako se usuđujete?"

Takođe je zahtevala od svetskih lidera da hitno reaguju, dodajući „Posmatramo vas".

Trenutak kada su Greti i Trampu susreli pogledi

Reuters

Oko 60 svetskih lidera prisustvovalo je jednodnevnom sastanku koji je organizovao generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Nije se očekivalo da se američki predsednik Donald Tramp, skeptik po pitanju klimatskih promena, pojavi na sastanku - ali je nakratko primećen u publici,

Greta Tunberg se susrela s njim. Susret je postao viralan.

„Najuticajnija osoba na svetu"

BBC

List Tajm ju je u maju proglasio jednom od najuticajnijih osoba na svetu.

Nakon toga je na društvenim mrežama podelila fotografiju uz rečenicu „Sada se obraćam celom svetu".

Grupa za ljudska prava Amnesti Internešnal joj je u junu dodelila nagradu za „Ambasadorku savesti" u 2019. godini.

Čak je snimila i muziku - debitovala je snimkom eseja o klimatskim promenama na novom albumu benda 1975.

Praktikovala je ono za šta se zalaže kada je odlučila da ne leti avionim, već se otisnula na dvonedeljnu plovidbu od Britanije do Amerike kako bi učestvovala na dva samita o klimatskim promenama.

Takođe je proglašena „Glavnim donosiocem promena ove godine" na dodeli nagrada za „Muškarca godine" časopisa GQ. Našla se na naslovnici oktobarskog izdanja ovog lista.

Aspergerov sindrom

Reuters

Pre četi godine joj je dijagnostikovan Aspergerov sindrom, vrsta autizma.

„Biti drugačiji je dar", izjavila je za BBC. „Omogućuje mi da posmatram stvari iz drugog ugla. Ne padam lako na laži, mogu prozreti neistinu. Da sam kao svi ostali, ne bih započela klimatski štrajk."

Za časopis Roling Stoun je izjavila da je prva žena koja ju je inspirisala bila Roza Parks.

„Saznala sam da je bila introvertna, kao i ja", izjavila je Greta.

Govoreći o Rozi Parks, Greta je objasnila kako „jedna osoba može da napravi razliku".

Ona je sada glas aktivizma protiv klimatskih promena, što je veliko dostignuće za tako kratko vreme.

Greta Tunberg je inspirisala milione ljude širom sveta da izađu na protest, pozivaju je na važne samite i događaje na kojima se razgovara o klimatskim promenama.

Gde god da ode, prati je medijski cirkus i iako je, kako sama kaže, još uvek jako mlada da bi se nešto pitala, dodaje da je to neće zaustaviti.

„Pošto ne mogu da glasam, ovo je jedan od načina da se moj glas čuje", kaže.

DO NOT DELETE - DIGIHUB TRACKER FOR [49808589]

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.25.2019)