Danas mestimično oblačno, od petka razvedravanje

Blic pre 43 minuta | Tanjug

Danas će, kako kažu meteorolozi, biti umereno oblačno i malo toplije, dok će vetar biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Temperatura će se kretati od 14 do maksimalnih 23 stepeni. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače naoblačenje s kišom. Sutra nas očekuje naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje će se sa severa i zapada proširiti na ostale krajeve, a posle podne i uveče padavine će prestati. Krajem nedelje, pa sve do utorka biće pretežno sunčano