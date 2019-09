Preminuo bivši francuski predsjednik Jacques Chirac

Al Jazeera pre 1 sat

Jacques Chirac, predsjednik Francuske od 1995. do 2007, preminuo je u 86. godini.

Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac preminuo je u 86. godini, saopćila je porodica, objavila je agencija Reuters, prenosi Tanjug. Bio je predsjednik Francuske od 1995. do 2007. Prije toga obavljao je dužnost ministra poljoprivrede, zatim unutrašnjih poslova, te premijera Francuske od 1974. do 1976. Također je bio gradonačelnik Pariza od 1977. do 1995. te drugi put premijer od 1986. do 1988. Dva mandata Godine 1995. izabran je za predsjednika Francuske, a