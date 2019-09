Uhapšen razbojnik iz Borče: Dva puta opljačkao istu prodavnicu

B92 pre 28 minuta | Tanjug

Beograd -- Policija je u Beogradu uhapsila D. M. (1983) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo.

Kako je saopštio beogradski MUP, sumnja se da je on prošle godine iz iste prodavnice u Borči, uz pretnju pištoljem, u dva navrata od radnica oduzeo ukupno oko 1.205.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, dodaje se u saopštenju.