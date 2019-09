Ponoš pita Vučića da li Branko Stefanović nabavlja za MUP džipove vredne 2,5 miliona evra

Beta pre 40 minuta

Potpredsednik Narodne stranke i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš pozvao je predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića da odgovori da li je istina da preduzeće GIM, u kojem je angažovan Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, nabavlja za MUP 49 džipova "rejndž rover diskaveri" (Range Rover Discovery) u vrednosti od 2,5 miliona evra.

"Da li je u pitanju poklon firme GIM srpskoj policiji ili oca sinu? Ili je po sredi neki kompenzacijski posao između preduzeća GIM i MUP-a i šta GIM dobija u toj trampi? Da li je to naoružanje i gde ide to naoružanje? Postoji li i pedeseti džip i da li je on predmet neke posebne kompenzacije", pitao je Ponoš u intervjuu za novi broj nedeljnika "Vreme".

Ako je sve to istina, dodao je Ponoš, kako se objašnjava porodična relacija u kojoj sin izdaje dozvolu za izvoz oružja firmi za koju radi njegov otac, a onda ta ista firma kupuje džipove ministarstvu koje vodi sin.

"Da li je po sredi sukob interesa ili ipak samo otac i sin u zrelim godinama razmenjuju igračke - oružje za džipove? Ili je možda Srbija samo tranzitna zona za ove džipove? S obzirom da ni otac ni sin nisu donedavno pokazivali neke natprirodne moći, a u skorije vreme čine čuda, kako u oblasti obrazovanja, tako i biznisa, čovek se zapita - da li je uz oca i sina prste umešao neki duh, ili svetovno kum. I ko je taj kum", upitao je Ponoš.

Ponoš je naveo da javnost čeka odgovore na ta i druga pitanja na koja bi trebalo da odgovori Vučić, jer Stefanović "ili ne zna ili ne sme da odgovori ni na jedno".

Ponoš je, povodom afere izvoza srpskog oružja u Saudijsku Arabiju koje na kraju preko posrednika završava u Jemenu, rekao da je portal "Arms voč" (Arms watch) objavio materijal koji dokumentuje umešanost srpskih privatnih firmi, a posebno firme GIM i oca ministra Stefanovića u trgovinu oružjem koje završava u rukama islamističkih grupa.

Potpredsednik Narodne stranke je ukazao da je indikativno da je sajt "Arms voč", po objavljivanju ovog materijala, pod konstantnim hakerskim napadima za koje se tvrdi da dolaze iz Srbije, i dodao da izgleda da "režim pokazuje aspiracije da primeni svoje standarde medijskih sloboda i van granica Srbije".

"Poznato je da u Jemenu trenutno bukti surovi građanski rat uz indirektni sukob nekih moćnijih regionalnih i svetskih sila. To je prostor trenutno najmasovnijih stradanja civila u svetu, a stanje se kvalifikuje kao humanitarna katastrofa", naveo je Ponoš.

"Da li je vlast u Srbiji možda zauzela stranu u tom sukobu, s kojim razlogom, šta je nacionalni interes, ko i kad je o tome odlučivao? Šta je po tom pitanju savetovao savetnik Toni Bler i da li njegovi saveti možda odražavaju interes onoga ko ga plaća, jer izgleda da ipak nije plaćen iz srpskog budžeta", upitao je Ponoš.

OnPje istakao da javnost u Srbiji ima pravo da zna kako se oružje proizvedeno u Srbiji, koje je iz fabrika preuzela firma za koju radi otac ministra policije našlo u rukama jedne od zaraćenih strana.

(Beta, 09.26.2019)