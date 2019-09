U petak sunčano i toplije i tako do sredine naredne sedmice

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: u će u Srbiji jutro biti hladno, po kotlinama i dolinama reka uz maglu. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo na severu Vojvodine posle podne prolazno naoblacenje ali bez padavina.

Vetar slab promenljiv, osim na istoku gde će pre podne duvati umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 do 13, najvisa dnevna od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu pretezno sunčano i toplije. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša oko 25 stepeni. Do sredine naredne sedmice zadržaće se pretežno sunčano i toplo, samo u ponedeljak posle podne uz promenljivu oblačnost mestimicno sa kišom i pljuskovima i to najpre na severu