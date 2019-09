FOTO: Kao lažni funkcioner službi bezbednosti za 1.500 evra nudio posao u javnom preduzeću

Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

Beogradska policija uhapsila je S. D. (58) zbog prevare.

Sumnja se da je on prošle godine, lažno se predstavljajući kao funkcioner vojnih službi bezbednosti, obećao oštećenom 33-ogodišnjem muškarcu zaposlenje u javnim preduzećima, za šta je od njega primio 1.500 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Pošto se sumnja da je na ovaj način prevario više građana, policija poziva oštećene koji ga prepoznaju da se jave