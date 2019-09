Većina građana (87%) smatra da su odnosi s Rusijom odlični

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Građani Srbije u ubedljivoj većini smatraju odnose Srbije i Rusije odličnim ili vrlo dobrim, a čak četvrtina građana Rusiju smatra najvećim donatorom Srbije, iako se ona ne nalazi ni među prvih deset najvećih donatora.

To su podaci do kojih su došli Institut za evropske poslove i istraživačka kuća Ninamedia u anketi koju su sproveli od 8. do 17. marta 2019 na reprezentativnom uzorku od 1.206 ispitanika. Na pitanje o odnosima Srbije i Rusije, 87 odsto građana odgovorilo je da Rusiju smatra prijateljem Srbije, 2 odsto ima suprotno mišljenje, dok 11 odsto ne zna odgovor na ovo pitanje. Inače, broj ispitanika koji smatraju da je Rusija prijatelj Srbije opada sa porastom nivoa