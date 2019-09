Đukanović: Promena granica više nije dominantan pristup u rešavanju Kosova

Danas pre 57 minuta | Piše: FoNet

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ideje o promeni granica i razmeni teritorija nije dobra ali i dodao da to više nije dominantan pristup u rešavanju odnosa Kosova i Srbije.

„Mi smo upozoravali da ideje oko razmene teritorija, oko promene granice koje bi mogle imati prizvuk menjanja granica po etničkim kriterujumima nisu dobre ideje jer bi mogle izazvati domino efekat, a da bi to moglo da ugrozi krhku stabilnost našeg regiona. Ali me ohrabruje kroz razgovore koje sam ovde imao ovih dana, čini se da to nije više dominantan pristup rešavanju problema“, rekao je Đukanović za Glas Amerike (VoA) u Njujorku na marginama zasedanja Generalne