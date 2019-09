Junker: Činimo sve za Bregzit uz dogovor, u protivnom odgovornost snosi London

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

BERLIN - Odlazeći predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da on i glavni pregovarač EU za Bregzit Mišel Barnije čine sve što mogu da dođu do sporazuma sa Velikom Britanijom i da će u protivnom odgovornost snositi London. Junker je za nemačke medije rekao da Barnije i on intenzivno rade na dogovoru, jer bi bila katastrofa za Britaniju i Evropu ukoliko bi do Bregzita došlo bez dogovorenog organizovanog povlačenja, prenosi Rojters. Velika Britanija