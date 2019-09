Mahrez i Sterling slomili otpor Evertona

B92 pre 38 minuta | B92

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su Everton 3:1, u sedmom kolu Premijer lige.

Izabranici Pepa Gvardiole morali su ozbiljno da se pomuče kako bi došli do sva tri boda na Gudison Parku. Oba tima imala su svoje šanse, a na kraju je Siti uspeo da iskoristi neke, dok je Everton ostao na samo jednom pogotku. Aktuelni šampion Premijer lige prvi je došao do gola, kada je Gabriel Žezus iskoristio asistenciju De Brejnea i savladao Pikforda. Međutim, samo devet minuta kasnije Everton preko Kalvert-Luina dolazi do izjednačenja. S rezultatom 1:1 otišlo