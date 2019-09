Brnabić: Komisija FON-a pod pritiskom studenata

Beta pre 3 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se komisija koja odlučuje o doktoratu Siniše Malog sada nalazi pod pritiskom studenata koji prete da će ponovo blokirati Rektorat Univerziteta u Beogradu.

Ona je gostujući u Dnevniku RTS pitala šta će značiti za Beogradski univerzitet (BU) ako komisija na Fakultetu organizacionih nauka donese odluku suprotnu dosadašnjem mišljenju stručne komisije i ospori doktorat.

"Ja pitam i sebe i one koji odlučuju, ako retroaktivno odlučujete po pravilniku iz 2016. za nešto što bilo 2013. godine, da li to znači da možete bilo koju doktorsku disertaciju da ocenjujete retroaktivno. To stavlja BU u nezavidan položaj i verujem da je univerzitet snažan i može da se odupre pritiscima", rekla je Brnabić.

Ranije izjave da su studenti u Rektoratu "stvorili talačku krizu", premijerka ne smatra prejakim već iskrenim.

Istakla je da nedopustivo je da Rektorat bude zatvoren 12 dana zbog dvadesetak ljudi, da ne puštaju rektorku Ivanku Popović u kancelariju rektora, a da svih 12 dana neki politički lideri mogu slobodno da ulaze u zgradu.

Za poniženje univerziteta i rektorke, ona smatra izjave studenata da je rektorka položila ispit, a da je diplomski čeka 4. novembra do kada se odlučuje o doktoratu aktuelnog ministra finansija.

Premijerka je najavila da će narednih dana izneti nove argumente zašto je Siniša Mali bio njen izbor za ministra finansija.

Od 1. januara veće penzijePremijerka Ana Brnabić najavila je da će od 1. januara penzije biti povećane za pet odsto, ali i da će se sa MMF-om razgovarati koliko iznad pet odsto može da se ide.

"Moramo da završimo budžet u narednih nekoliko nedelja i da ga spremimo za Skupštinu, jednako kao i model za usklađivanje penzija od sledeće godine, što će biti švajcarski model, što znači da visina penzija neće zavisti od dobre ili loše volje Vlade nego će se usklađivati sa visinom inflacije i plata", istakla je Brnabić na RTS-u.

Premijerka je najavila i nove mere za zapošljavanje mladih do 30 godina kojih je kod nas 24,4 odsto, dok je evropski prosek 15 odsto. Dodala da je od 10. avgusta opšta nezaposlenost u Srbiji 10,3 odsto i da smo bolji od većine u regionu, ali da ima još da se radi jer je prosek nezaposlenih u Evropi 6,3 odsto.

Kada je reč o zaposlenima na privremeno povremenim poslovima kojih je oko pola miliona u Srbiji, Brnabić je rekla da taj model postoji svuda u svetu.

Na pitanje o Kraljevčaninu Marku Kosovcu koji je preminuo posle povrede na radu, a kojem je poslodavac raskinuo ugovor čim je pao u komu, Brnabić je rekla da će inspekcija izaći na teren, "uradiće se vanredni inspekcijski nadzor, i ako je došlo do zloupotrebe odgovorni ljudi će biti sankcionisani".

(Beta, 09.28.2019)