Vreme narednih dana natprosečno toplo

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će ujutru po kotlinama i dolinama mestimično biti magla, a tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano i toplo, samo u Vojvodini umereno oblačno, dok je samo na krajnjem severu ponegde moguća kratkotrajna kiša.

Prema prognozi RHMZ, vetar će biti uglavnom slab južnih pravaca, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 15 stepena C, najviša dnevna od 23 do 28. U Beogradu će biti pretezno sunčano i toplo. Vetar slab južni, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najvisa dnevna oko 26. Vreme u našoj zemlji će do sredine naredne sedmice biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, samo