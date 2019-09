Uhapšena žena zbog četvorostrukog ubistva u Jabukovcu

Radio 021 pre 5 sati | RTS

U Negotinu je uhapšena žena iz sela Dupljane, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila teško ubistvo u saizvršilaštvu.

M. B. se sumnjiči da je zajedno sa D. P. iz Jabukovca, početkom avgusta počinila četvorostruko ubistvo familije Kazimirović, na njihovom salašu između sela Jabukovac i Vratna. Ona je uhapšena pošto je D. P. koji je u pritvoru, promenio iskaz i rekao da su njih dvoje bili u vezi, i da je na pobijene ona pucala iz puške a on iz škorpiona. Određen joj je pritvor do 30 dana, a u istrazi slede analiza DNK supstanci i analiza SMS poruka sa zaplenjenih telefona. To