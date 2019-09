Natprosečne temperature: Danas sunčano i veoma toplo, a evo kada nam stiže zahlađenje

Kurir pre 40 minuta

U Srbij će ujutru ponegde po kotlinama i visoravnima biti kratkotrajne magle, a u toku dana pretezno suncano i natprosecno toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura od 7 do 15 C, a najvisa od 26 do 30 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod. I u Beogradu pretezno suncano i toplo. Vetar slab, promenliv. Najniza temperatura oko 15 C, a najvisa oko 27 C. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 6. oktobra: Do sredine naredne sedmice pretežno sunčano i natprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 C. Samo se u ponedeljak posle podne na severu, a u toku noći ka