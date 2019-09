Asanž trpi nasilje u zatvoru?

Vesti online pre 3 sata | Vestionline, Tanjug

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž je podvrgnut svim vrstama torture u zatvoru Belmarš u Londonu, gde čeka saslušanje na kojem će se odlučivati o njegovom izručenju Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je njegov otac, Džon Šipton.

On upozorava da Asanž u zatvoru pati i psihički i fizički. Šipton, koji će u ime svog sina primiti nagradu grupe za zaštitu uzbunjivača, kaže da je neobično to što je osnivač Vikiliksa u jednom od najzloglasnijih zatvora, uprkos pozivima Ujedinjenih nacija da bude pušten na slobodu. On ocenjuje da su jedini koji u ovom slučaju krše zakon britanska vlada i Kraljevsko tužilaštvo, prenosi Indipendent. – Poslednji put sam posetio Džulijana u avgustu. Bio je pomalo