Dačić: O čemu mi pričamo?

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da prištinske vlasti pokušavaju da na svaki mogući način spreče pobedu Srpske liste na predstojećim izborima.

On je rekao i da očekuje da to neće sprečiti Srbe da budu jedinstveni, izađu na izbore i glasaju za tu listu. Vlasti u Prištini koriste sve moguće pritiske i administrativne zabrane, a jedna od njih se odnosi na to ko ima pravo i mogućnost da glasa, rekao je Dačić odgovarajući na pitanja novinara nakon poslovne konferencije u PKS. Kako kaže, na prethodnim izborima se moglo glasati sa srpskim dokumentima, a ove godine se prvi put tako nešto zabranjuje. "Uvek se