Princ: Ako izbije rat s Iranom, cene nafte će dostići nezamisliv nivo

Rijad -- Rat Saudijske Arabije i Irana doveo bi do "potpunog kraha svetske ekonomije", ocenio je princ Mohammad bin Salman.

On je to izjavio u televizijskom razgovoru u Sjedinjenim Državama pozivajući međunarodnu zajednicu da "odvrati" Teheran. "Ne bude li svet snažnom i odlučnom akcijom pokušao da odvrati Iran bićemo svedoci još gore eskalacije koja će zapretiti svetskim interesima", rekao je prestolonasljednik u emisiji "60 minuta" na mreži CBS, a preneo Index.hr. "Snabdevanje naftom će se poremetiti i cene će skočiti do nezamislivog nivoa, što u životu nismo videli", rekao je.