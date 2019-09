Šabić: Nema spremnosti za primenu Zakona o zaštiti podataka

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Početak primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti potvrdio je potpunu nespremnost odgovornih za primenu i inače lošeg, izuzetno teško primenljivog zakona, ocenio je Rodoljub Šabić – bivši državni poverenik za tu oblast, sada advokat.

„Već na elementarnom nivou činjenice to ilustruju na gotovo tragikomičan način. Posle devet meseci ‘pripreme’ za primenu novog zakona, od najmanje 11.000 subjekata, organa vlasti koji su imali obavezu da odrede ‘oficire za zaštitu podataka o ličnosti’, to je učinilo samo par stotina“ rekao je on agenciji Beta. Šabić koji je ekspert za zaštitu podataka o ličnosti, dodao je da je od 18 ministarstava samo trećina izvršila tu najosnovniju obavezu, a da je među 12