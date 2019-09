Totalno uništenje svetske privrede: Saudijski princ upozorava na teške posledice mogućeg rata sa Iranom!

Kurir pre 6 sati

Rat izmedju Saudijske Arabije i Irana izazvao bi totalno urušavanje svetske privrede ocenio je saudijski princ Mohamad ben Salman u intervjuu za američku televiziju CBS i pozvao međunarodnu zajednicu da odvrati Teheran.

"Ako svet ne bude delovao snažno, čvrsto da odvrati Iran prisustvovaćemo još ozbiljnijoj eskalaciji koja će pretiti svetskim interesima", rekao je saudijski prestolonaslednik sinoć u CBS-ovoj emisiji 60 minuta. Crown Prince Mohammed bin Salman speaking to CBS "60 Minutes" on the situation with Iran #SaudiArabia pic.twitter.com/Kap9yY3iIo — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) September 30, 2019 On je rekao da bi snabdevanje naftom bilo poremećeno i da bi cene porasle do