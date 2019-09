Trampovo upozorenje na Tviteru: Opoziv bi mogao da izazove drugi građanski rat u SAD, tražim susret sa uzbunjivačem! (video)

Kurir pre 26 minuta

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je na Tviteru da bi njegov opoziv mogao da izazove drugi građanski rat u SAD, citirajući izjavu evangelističkog pastora Roberta Džefrisa, koji je tu ocenu izneo u intervjuu za Foks njuz.

Džefris je dodao da bi zemlja, impičmentom predsednika, mogla da bude nepovratno slomljena i da se nikada ne bi oporavila. “Nancy Pelosi and the Democrats can’t put down the Impeachment match. They know they couldn’t beat him in 2016 against Hillary Clinton, and they’re increasingly aware of the fact that they won’t win against him in 2020, and Impeachment is the only tool they have to get.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019 Tramp je u