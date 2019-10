Đoković: Nisam osetio bol

B92 pre 53 minuta | B92, Beta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković se posle jednomesečne pauze vratio na teren.

On je u prvom kolu turnira u Tokiju u dva seta savladao Alekseja Popirina. "Moje rame je dobro, u današnjem meču nisam osetio bol. Mislim da sam od početka do kraja igrao dobro, na visokom nivou, dobrim intezitetom i imao sam mnogo šansi na njegov servis. U drugom setu sam pojačao i na dobar način završio meč", rekao je Đoković. Đokovićev protivnik u osmini finala biće domaći teniser Go Soeda. On je u prvom kolu pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 4:6, 7:6, 6:3.