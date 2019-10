Odlučili ste se da štedite: U evrima nikako, nije isplativo

B92 pre 1 sat | Blic

Kamatne stope na štednju u evrima trenutno su na minimalnom nivou i u pojedinim bankama se gotovo ne isplati oročavati evre.

Najisplativija štednja je u dinarima i to na duže od godinu dana. U najvećem broju banaka kamata je ista i iznosi 0,2 odsto za oročene evre na godinu dana do maksimalnih 0,6 procenata za oročene devize na tri godine. Praktično, na oročenih 5.000 evra moguće je zaraditi tek nešto više od 10 evra na godišnjem nivou, uključujući i porez na dobijenu kamatu od 15 odsto. Slične kamate banke istovremeno nude i za štednju u kanadskim i australijskim dolarima (od 0,26 do