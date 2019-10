Đoković: Rame mi je dobro

Dnevnik pre 2 sata

Novak Đoković, prvi reket sveta, trijumfalno se vratio na teren na turniru u Tokiju, a posle meča protiv Alekseja Popirina (2:0) rekao je da nije osetio nikakve probleme sa povredom ramena koja ga je mučila u prethodnom periodu, javlja portal Srbija danas.

- Moje rame je dobro, u meču nisam osetio bol. Mislim da sam od početka do kraja igrao dobro, na visokom nivou, dobrim intezitetom i imao sam mnogo šansi na njegov servis. U drugom setu sam pojačao i na dobar način završio meč - rekao je Đoković. Đokovićev protivnik u osmini finala biće domaći teniser Go Soeda. On je u prvom kolu pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 4:6, 7:6, 6:3. - Gledao sam juče njegov meč. Kada igrate na domaćem terenu to je uvek dodatna