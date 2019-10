Politika pre 2 sata

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Tokom jutra umereno do potpuno oblačno, po kotlinama i dolinama reka sa maglom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu posle oblačnog jutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 27.