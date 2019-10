U Tajvanu se srušio most, ima nestalih (foto/video)

Večernje novosti pre 8 minuta | Tanjug

Visok lučni most preko zaliva u luci u severoistočnom Tajvanu srušio se na nekolko čamaca, pri čemu je povređeno više ljudi

Visok lučni most preko zaliva u luci u severoistočnom Tajvanu srušio se na nekolko čamaca, pri čemu je povređeno više ljudi. Rojters navodi da se 140 metara dugačak most srušio na nekoliko ribarskih brodova i da se sumnja da je najmanje šest članova posade zarobljeno u njima. Najmanje devet osoba je palo u vodu, a sedam je do sada spaseno. Šest osoba je ozbiljno povređeno, ali se strahuje da ima nestalih, prenosi Rojters. Brod se srušio oko 9.30 ujutru po lokalnom