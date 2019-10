Hapšenje zbog zloupotrebe službenog položaja: Radnik pošte u Kraljevu otvarao i uzimao tuđe pošiljke

Kurir pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Кraljevu uhapsili su D.

B. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Sumnja se da je D. B., zaposlen u JP „Pošta Srbije“ u Jagodini, u periodu od sredine septembra 2019. godine do trenutka hapšenja koristeći svoj službeni položaj neovlašćeno otvarao i zadržavao poštanske pošiljke, kao i sadržaj samih pošiljki, sa ciljem pribavljanja imovinske koristi. Osumnjičenom D. B. određeno je zadržavanje do 48 časova i on