Aleksić (NS) u Skupštini Srbije: Rebalans državnog budžeta je predizborni potez

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Prvi potpredsednik Narodne stranke i poslanik Miroslav Aleksić izjavio je danas u Skupštini Srbije da će vlast "predizbornim rebalansom predizbornog budžeta" dati dodatnih 50 milijardi dinara velikim delom za povećanje penzija i plata pred izbore.

On je rekao da je to "očajnički potez" i "dokaz da se naprednjačkom režimu bliži kraj". "Kada se plate i penzije povećavaju pred izbore, to znači da građani više neće ovu vlast koja je toga svesna i zato pribegava očajničkim merama", rekao je Aleksić novinarima. Naveo je da je rebalansom predviđeno da svi penzioneri dobiju po 5.000 dinara i da na kraju godine budu povećane plate u javnom sektoru, kako bi SNS na izborima na kojima će se "boriti sama protiv sebe"