Đoković o povredi ramena: Sve je kako treba

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da se dobro oseća po povratku na teren posle povrede ramena.

"Igrao sam tri meča zaredom, dva u singlu i jedan u dublu, tako da je sve kako treba", rekao je Novak Đoković u Tokiju. Đoković do turnira u Tokiju nije igrao zbog povrede ramena. Najbolji teniser sveta je predao meč četvrtfinala Otvorenog prvenstva SAD Stanislasu Vavrinki, ali se posledice nisu videle u Tokiju. On je pobedio Goa Soedu sa 2:0 u setovima (6:3, 7:5) i plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju. "Raduje me to što sam pobedio u dva seta. On je igrao