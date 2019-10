Da li će takse biti ukinute posle kosovskih izbora?

RTV pre 4 sata | FoNet

PRIŠTINA - Svaki novi kosovski premijer, izuzev Ramuša Haradinaja, ukinuće takse, najavio je ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli. On je za KTV rekao da, sa izuzetkom Haradinaja, kandidati za premijere koji tvrde da neće ukinuti takse – lažu.

"Ponavljam, taj pobednik na izborima, onaj budući premijer koji kaže da će zadržati porez, laže. Ja isključujem Haradinaja iz ovoga, jer ga poznajem kao tvrdoglavog i kad se fiksira na nešto, ne možete to da promenite kod njega. Ne menja svoj stav", rekao je Pacoli. On može prekršiti obećanje, ali od taksi neće odustati, upozorio je Pacoli. Međutim, svi ostali koji su podržavali ideju o taksama, nakon izbora, kako je rekao, neće imati isti stav. On je optužio i