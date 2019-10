VIDEO: Srušio se bombarder iz Drugog svetskog rata, sedmoro mrtvih

Radio 021 pre 28 minuta | Tanjug

Broj poginulih u padu bombardera iz vremena Drugog svetskog rata u blizini Međunarodnog aerodroma Bredli porastao je na sedam, saopštili su zvaničnici.

Avion B-17 sa četiri motora i na mlazni pogon, u kojem je bilo 13 putnika, srušio se i zapalio prilikom neuspešnog pokušaja uzletanja, severno od Hartforda u američkoj državi Konektikat, dok je pilot nastojao da ga ponovo prizemlji. "Letelica je u vazduhu bila nekoliko minuta, kada je pilot prijavio problem sa dostizanjem visine", rekli su zvaničnici. According to our pilot a plane crash on the runway in Hartford has closed the airport and has everyone scrambling.