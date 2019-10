CarGo garantuje poštenim taksistima: 150.000 mesečno, nova kola i otplata duga

B92 pre 29 minuta | B92

Direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić najavio je da će CarGo Technologies, sa poštenim taksistima, uskoro predstaviti novi, savremeni taksi.

On je rekao da će to predstavljati početak nove taksi ere. Istovremeno je predstavio i paket mera zahvaljujući kojima nijedan taksista neće biti bez posla. "CarGo nije taksi. Nije tako napravljen niti će to ikada biti. Međutim, javili su nam se pošteni taksisti koji ne žele da štrajkuju, a žele da izađu iz kandži taksi kartela. Oni su zbog kartela i interesnih grupa dovedeni do ruba egzistencije. Dosta je bilo ugnjetavanja. CarGo će pomoći poštenim taksistima da