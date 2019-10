Prva sankcija pred odlazak u zatvor: Goran Jevtić izbačen iz predstave za decu

Blic pre 3 sata | A.I.

Srpski glumac Goran Jevtić provešće 10 meseci u zatvoru zbog optužbi da je počinio nedozvoljene polne radnje nad maloletnikom, nakon čega je pozorište Boško Buha donelo odluku po kojoj je on sklonjen iz predstave "Aladinova čarobna lampa". " Jevtić do daljeg neće igrati u predstavama za decu i po hitnom postupku, već od 18. oktobra kada je zakazana 'Aladinova čarobna lampa' biće zamenjen", kazao je direktor tog pozorišta Igor Bojović za "Novosti". Inače, on je u