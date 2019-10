Bratska saradnja Rusije i Kine, Putin jača odbranu Pekinga: Moskva im pomaže da naprave sistem za upozorenje od raketnih napada!

Kurir pre 6 sati

Rusija pomaže Kini da napravi sistem za upozorenje od raketnih napada, kakav trenutno imaju samo SAD i Rusija, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

"Mi sada pomažemo našim kineskim partnerima da razviju sistem za upozorenje od raketnih napada. Ovo je veoma ozbiljna stvar, koja će dramatično poboljšati odbrambene kapacitete Narodne Republike Kine", rekao je Putin na diskusionom forumu "Valdaj", preneo je sinoć TAS S. Putin says Russia is helping China to develop an anti-missile early warning system https://t.co/Q8eI8JwHIo — Bloomberg (@business) October 3, 2019 On je dodao i da izgleda da su SAD "bar nekoliko