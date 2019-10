Stejt dipartment: Metju Vitaker koji je posetio Prištinu ne predstavlja vladu SAD i nije Trampov čovek

Kurir pre 6 sati

PRIŠTINA - Metju Vitaker koji je pre nekoliko dana posetio Kosovo ne predstavlja američku vladu i nije čovek predsednika SAD Donalda Trampa, izjavila je portparolka Stejt departmenta Morgan Ortagus, prenosi prištinska Gazeta ekspres. "Gospodin Vitaker je samo građanin. On ne govori u ime američke vlade", rekla je Ortagus za Vajs njuz. Vitaker je bio vršilac dužnosti državnog tužioca u SAD od novembra 2018. do februara ove godine, a prištinski list navodi da se on