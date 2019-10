Stefanović: SAD pokušava da ima značajniju ulogu u rešavanju pitanja Kosova i Metohije

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže da imenovanjem Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika Donalda Trampa za pregovore Beograda i Prištine SAD pokušavaju da igraju značajniju ulogu u rešavanju kosovskog pitanja.

Stefanović je naglasio da je važna pozicija Srbije i da je ona vrlo jasna, a to je da Priština ukine takse koje su porotivzakonito, protivpravno, protiv CEFTA sporazuma uvedena na robu iz centralne Srbije i BiH. Navodi da je uvođenje taksi bila politička odluka i da je očekivao od EU da na to mnogo snažnije reaguje, da bude agresivnija u svom pristupu i da ima kapacitet da reši nešto što je kršenje pravila koje je sama garantovala, ali da se to nije desilo. "Kako