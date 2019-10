"Novosti saznaju": Glumac Goran Jevtić izbačen iz predstave za decu

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti Online

Jevtić je bio u stalnoj postavi te predstave za decu

Posle presude glumcu Goranu Jevtiću, koji je osuđen na 10 meseci kućnog zatvora zbog seksualnog uznemiravanja maloletnika, pozorište Boško Buha donelo je odluku po kojoj je on sklonjen iz predstave "Aladinova čarobna lampa". "Jevtić do daljeg neće igrati u predstavama za decu i po hitnom postupku, već od 18. oktobra kada je zakazana 'Aladinova čarobna lampa' biće zamenjen", kazao je direktor tog pozorišta Igor Bojović. Inače, on je u stalnoj postavci te predstave