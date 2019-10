Krijumčari droge spasili život policajcima

B92 pre 11 minuta | Tanjug

Trojicu španskih policajaca koju su pali u more kada se njihov čamac prevrnuo tokom potere, spasili su krijumčari droge koje su jurili, saopštila je policija.

Kako se navodi, do neočekivanog spasavanja došlo je kada je policijski čamac krenuo u poteru za gliserom sa četiri osumnjičena za prevoz droge u vodama kod južne obale Španije, prenosi Gardijan. "Tokom potere, dva čamca su se sudarila zbog čega su policajci upali u more. Pomoću megafona, pripadnici policije su iz helikoptera zatražili pomoć od osumnjičenih u gliseru", navodi se u saopštenju. Kako se ističe, to nije pomoglo krijumčarima koji su uhapšseni pošto je