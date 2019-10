Đoković preko Gofana do finala sa Milmanom u Tokiju

Dnevnik pre 3 sata

TOKIO: Prvi teniser sveta Novak Đoković pobedom nad Belgijancem Davidom Gofanom od 6:3, 6:4 plasirao se u finale turnira u Tokiju.

Srpski as je na debiju u glavnom gradu Japana stigao do same završnice novom ubedljivom partijom, za tačno sat vremena, uz po brejk u oba seta. Za trofej boriće se sa Džonom Milmanom iz Australije, koji je ranije pobedio Amerikanca Relija Opelku 6:3, 7:6 (7:4). Turnir u Tokiju, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 1.895.290 dolara.