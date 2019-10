Oktobarsko jutro hladno, dan lepši: Danas oblačno sa pomalo sunca, do 19 stepeni! Hladno do utorka

Kurir pre 4 sata

BEOGRAD - Danas će jutro biti hladno, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će se maksimalna temperatura kretati od 15 do 19 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni. Uveče i tokom noći biće oblačno, mestimično sa slabom kišom uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. I u Beogradu danas hladno jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Uveče i tokom noći naoblačiće se, ponegde će padati slaba kiša,