Ljajić: Sa Erdoganom stiže više od 100 privrednika

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Osim ekonomskog značaja koji će imati poseta turskog predsednika Redžepa Erdogana u ponedeljak Srbiji sa preko 100 privrednika, za našu zemlju je partnerstvo sa Turskom važno i zbog njene pozicije na međunarodnoj sceni, rekao je danas za RTS ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

On je podsetio da je trgovinska razmena između Srbije i Turske pre dve godine iznosila je 800 miliona dolara, a danas iznosi više od 1,3 milijarde. "Ono o čemu se puno razgovaralo, a u šta je malo ko verovao jeste početak gradnje auto-puta između Srbije i BiH. To je veoma važan projekat za građevinsku operativu u obe zemlje. Uz to, ulazi se u ozbiljan investicioni ciklus sa BiH s kojom imamo najveću trgovinsku razmenu, a najgoru putnu infrastrukturu. Uz to,