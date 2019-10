SEEbiz pre 19 minuta | SEEbiz / Blic

BEOGRAD - Struja u Srbiji neće poskupeti do kraja godine iako će predstavnici MMF i tokom ove posete, kao i prethodne, tražiti korekciju od srpskih zvaničnika, barem za iznos inflacije, odnosno dva odsto, saznaje Blic.

To praktično znači da srpska vlast neće prihvatiti preporuku ove međunarodne organizacije za korekciju cene kilovata naviše, jer računica Vlade pokazuje da za tim nema potrebe sve do Nove godine. Šta će se dešavati nakon 1. januara 2020. neizvesno je jer analiza Svetske banke ukazuje da bi tada trebalo da dođe do poskupljenja. Ipak, to još nije izvesno jer srpski zvaničnici smatraju da ne bi bilo mudro da usred zimske sezone poskupljuje struja, koja je sa sedam