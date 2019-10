Pogledajte kako se Novak radovao prolasku u finale (VIDEO)

Vesti online pre 14 minuta

Srpski teniser plasirao se prvi put u finale turnira u Tokiju.

Novak Đoković pobedio je Belgijanca Davida Gofana 6:3, 6:4 i tako obezbedio duel sa Džonom Milmanom (Australija) u finalu prestonice Japana na kojem se prvi put takmiči. Oko sat i po proveli su na terenu srpski i belgijski teniser, a koliko mu je bitna ova pobeda i plasman u finale govori i sledeći potez najboljeg na svetu. Djokovic extends his undefeated streak in his debut @rakutenopen Played 4 Won 4 as he dispatches the very much in form Goffin