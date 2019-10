Totenhem u krizi – Strašna povreda Lorisa

Vesti online pre 58 minuta

Fudbaleri Brajtona su na svom terenu pobedili Totenhem rezultatom 3:0 u 8. kolu engleske Premijer lige.

Utakmica samo što je počela, a mreža se već zatresla. Posle katastrofalne greške golmana Iga Lorisa, Brajton je poveo golom Mopaja. Loris se prilikom ove loše intervencije i veoma teško povredio. No matter the side you tilt to, this is just horrible injury. No player deserve that. Get well soon Hugo Lloris pic.twitter.com/RR0yZpmIV2 — Arsenal religion (@Dominic777775) October 5, 2019 Mopaj se našao tačno ispred Lorisa u momentu kada je Francuz ispustio loptu ispred