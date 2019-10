Drašković: Kosovo je izgubljeno 1999, ali je sačuvano ono što je mnogo skuplje

B92 pre 2 sata | Tanjug

Predsednik SPO Vuk Drašković ponovio je da je istina da je "Kosovo, kao državna teritorija Srbije, izgubljeno 1999. u besmislenom i tragičnom ratu protiv NATO".

On je dodao da je krivac za taj istorijski poraz režim Slobodana Miloševića". Na sednici Glavnog odbora SPO-a u Novom Sadu, on je istakao da, međutim, od teritorije većinski nastanjene Albancima nije izgubljeno ono što je "mnogo skuplje", a to su Srbi na Kosovu, crkve i manastiri, "i to može biti sačuvano i maksimalno zaštićeno". "U strateškoj saradnji sa SAD i EU, ostvarive su i korekcije sadašnjih granica između Srbije i Kosova, sporazumi o izvesnim poboljšanjima