Danas umereno do znatno oblačno i prohladno

Blic pre 4 sata | Tanjug

U Srbiji će danas preovlađivati umereno do znatno oblačno i prohladno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom.

Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša od 13 do 18. I u Beogradu umereno do znatno oblačno, prohladno i uglavnom suvo vreme. Duvaće umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko devet, a najviša oko 14 stepeni. U ponedeljak umereno oblačno, prohladno i u većem delu zemlje suvo. U utorak i sredu ujutro ponegde slab prizemni mraz i magla, a u toku dana pretežno sunčano.